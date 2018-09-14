مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن يغلق أبوابه

المصدر: أ ف ب

أوقفت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن أعمالها الخميس، مبدية الأمل في أن تكون هذه “اللحظة الحزينة” مجرد إغلاق لفترة وجيزة.

وقال ممثل بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة حسام زملط، في شريط فيديو بثه على فيسبوك ووجهه إلى الشعب الأمريكي: “اليوم هو الموعد الذي حددوه لنا” لإنهاء عمل البعثة في واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الإثنين، إغلاق البعثة، متهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.

لكن المسؤولين الفلسطينيين الذين قطعوا كل الاتصالات مع الحكومة الأمريكية، منذ أواخر 2017، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، سارعوا إلى استنكار “التهديدات الأمريكية.

ويتزامن القرار الأمريكي بإغلاق البعثة، مع الذكرى الـ25 لاتفاقات أوسلو التي كان يفترض أن تقود إلى حل دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وندد زملط بقرار “مؤسف وعقابي”، قائلًا إن “إدارة ترامب لم تعطنا سوى خيارين فقط: أن نفقد علاقتنا معها، أو نفقد حقوقنا كأمّة. إن رئيسنا وقادتنا والشعب الفلسطيني قد اختاروا حقوقنا”.