إسرائيل تخطر فلسطينيين بالاستيلاء على أكثر من ألف دونم في طوباس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، فلسطينيين، بأنها ستستولي على أكثر من 1079 دونمًا من الأراضي الزراعية في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، وذلك تحت ذريعة الدواعي الأمنية.

وقال مسؤول ملف منطقة الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت يوم الخميس، بالاستيلاء على 1079 دونما، و666 مترا مربعًا، لأغراض أمنية في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس“.

وأوضح بشارات أن “تلك الأراضي موزعة على 15 قطعة أرض، في 5 أحواض، وكلها أراضي مسجلة بشكل رسمي لمواطنين فلسطينيين”.

وأشار إلى أن “مساحة سهل البقيع الذي يضم أراضي الرأس الأحمر تبلغ تقريبًا 98 ألف دونمًا، وكانت قوات الاحتلال أخطرت قبل أكثر من شهرين تقريبًا بوضع اليد على 68 دونمًا من المنطقة نفسها؛ للسبب ذاته”.

وتواصل إسرائيل سياسة قضم أراضي الضفة الغربية، بالتزامن مع زيادة وتيرة البناء الاستيطاني في محافظات الضفة، وهو ما تؤكد السلطة الفلسطينية أنه يقوض أي سبيل لبقاء حل الدولتين قائمًا، وينهي إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا.