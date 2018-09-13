السودان.. الحزب الحاكم يعلن التشكيلة الوزارية الجديدة

أعلن حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان، مساء الخميس، التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي ضمت 21 وزيرًا اتحاديًا و27 وزير دولة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الحزب، فيصل حسن إبراهيم، في العاصمة الخرطوم.

وقال إبراهيم: إن “الوزراء الجدد سيؤدون القسم بالقصر الجمهوري، مساء يوم الجمعة، فيما يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول الأحد المقبل”.

وأضاف أنه “جرى إعفاء والي (حاكم) ولاية الخرطوم، عبدالرحيم محمد حسين، وتعيين هاشم عثمان الحسين بدلًا منه”.

وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأحد الماضي، “حل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء بكري حسن صالح، وتسمية معتز موسى سالم رئيسًا للحكومة الجديدة”.