رئيس الوزراء العراقي يقول إنه “لا يتشبث” بالسلطة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الخميس، أنه “لا يتشبث” بالسلطة، قائلًا في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، “إنه يحترم توجيهات المرجعية الدينية العليا ويستجيب لها.

وأضاف العبادي: “في ثلاث سنوات فقط بنينا جيشًا مهنيًا حاميًا للجميع ومنعنا تقسيم البلاد ووحدناها، وتحرر العراق من داعش، وبسطنا سلطة الدولة على جميع المناطق، وحفظنا الثروة الوطنية، وحطمنا الجدران الطائفية، وأصلحنا علاقاتنا الخارجية”.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن “القوة التي تحلى بها العراق والنتائج المستحيلة، من وجهة البعض، التي تحققت تدل على قوة العراق والإنجازات التي حققها، دون التشبث بالسلطة “.

وأكد العبادي “التزامه بالإجراءات الدستورية واحترامه لتوجيهات المرجعية الدينية العليا والاستجابة لها”، قائلًا: “مشروعنا عراقي وطني لا شرقي ولا غربي، ونتطلع لإكماله وترسيخه لصالح جميع العراقيين”.

ويوم الإثنين الماضي، نقل الموقع الرسمي للمرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، عن مصدر مقرب منه قوله: “إن المرجع الشيعي الأعلى لا يؤيد رئيس الوزراء القادم إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية”، في إشارة واضحة إلى حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي.