القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق محافظ البصرة

أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق محافظ البصرة أسعد العيداني بتهمة القذف والتشهير، وفق المادة 433 من قانون العقوبات في البلاد.

ونشر موقع “السومرية” الإلكتروني، مذكرة القبض بحق العيداني، إثر الدعوى التي أقامتها وزارة الداخلية وقائد شرطة البصرة السابق اللواء الركن جاسم السعدي.

ورفع قائد شرطة البصرة دعوى قضائية ضد محافظ البصرة بتهمة التشهير بسمعته، فيما أقامت وزارة الداخلية هي الأخرى دعوى ضد العيداني لتجاوزه على قائد الشرطة وقوات الوزارة في المحافظة.

واتهم محافظ البصرة أسعد العيداني مؤخرًا قائديّ عمليات وشرطة البصرة، بالفساد الإداري والمالي وتلقي الرشوة.

وكشف وسائل إعلام عراقية مؤخرًا، عن خلاف كبير نشب بين شرطة البصرة والمحافظ بسبب عدد أفراد الحماية التي ترابط قرب منزل العيداني ونوابه، حيث ترى شرطة المحافظة أن عددًا كبيرًا من عناصر الأمن تقوم على حماية العيداني وأعضاء مجلس المحافظة، وهو ما يشكل عبئًا عليها.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أقال قائد شرطة البصرة السابق إثر الاتهامات التي وجهّها له المحافظ أسعد العيداني بالفساد والرشوة.