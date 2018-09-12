سياسي عراقي يكشف كواليس التدخل الإيراني لعرقلة إعلان الصدر الكتلة الأكبر

كشف السياسي العراقي ونائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي كواليس إجهاض إعلان الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي، يوم الـ3 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال الأعرجي وهو منشق عن التيار الصدري في تصريحات له، إنه “تم الاتفاق على تشكيل الكتلة البرلمانية الكبيرة التي ستقدم مرشحها لرئاسة الوزراء، لكن التدخل الإيراني في الساعة الـ6 صباحًا من ذلك اليوم حال دون ذلك”.

وأوضح أن “التحرك الإيراني كان باتجاه الأكراد الذين وافقوا حينها على الانضمام إلى محور مقتدى الصدر وحيدر العبادي ضد محور هادي العامري ونوري المالكي، لكن الضغوط الإيرانية عرقلت حدوث ذلك”.

وما زالت الأحزاب العراقية تدور في فلك الكتل الشيعية التي ستشكل الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث أفرزت التفاهمات محورين الأول بقيادة الصدر والعبادي، والثاني بقيادة العامري والمالكي، فيما تسارعت الأنباء خلال الساعات الماضية بشأن اتفاق جديد بين العامري والصدر مقابل إقصاء العبادي والمالكي.