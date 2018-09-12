حزب بارزاني: من يقدم لنا الضمانات الحقيقية سندعمه لتشكيل الحكومة

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، عن المحور الأقرب له لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أكد أن القوى السياسية في بغداد اعترفت بظلم الكرد.

وقال القيادي في الحزب صبحي مندلاوي، لـ (إرم نيوز)، إن “من يقدم لنا من المحاور (محور سائرون – النصر أو الفتح – دولة القانون) الضمانات الحقيقية سيكون هو حليفنا”، موضحًا أن “عدم إعطاء الضمانات، يعني استمرار الأزمات في العراق، وهذا يدفع الكرد، إلى البحث عن بدائل أخرى، رفض الكشف عنها في الوقت الحالي”.

وبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن “القوى السياسية في بغداد اعترفت بأنها فشلت في المرحلة السابقة واعترفوا بأن الكرد تعرضوا إلى الظلم، وهم مستعدون لحل جميع الخلافات، لكن بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهذا الكلام نفسه السابق، وهو عبارة عن وعود فقط”.

وأضاف مندلاوي، أن “القوى السياسية في بغداد إلى هذه اللحظة لم تقدم أي ضمانات حقيقية، لحل الخلافات بين بغداد وأربيل وتنفيذ برنامج الكرد، والبرنامج هو ليس فقط لإقليم كردستان، وإنما لجميع محافظات العراق”.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكًا واسعًا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في (12 أيار / مايو 2018) لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدًا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتراوح الكتل العراقية الشيعية مكانها منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية البرلمانية، التي جرت في الـ 12 من أيار/مايو الماضي، إذ لم تنجح في الاتفاق على تشكيل الكتلة الكبرى التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق الدستور العراقي.