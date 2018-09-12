ليبيا.. مجلس الأمن يدرج إبراهيم الجضران على قائمة العقوبات الدولية

قرّر مجلس الأمن الدولي، تجميد أصول وحظر سفر، قائد قوات حرس المنشآت النفطية الليبية السابق، إبراهيم الجضران، بعد إدراجه على لائحة العقوبات الدولية، وفق ما ذكرته تقارير ليبية.

ووفق بيان صادر عن لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، وافقت اللجنة على إضافة الجضران، أمس الثلاثاء، إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.

وتمت إحالة الجضران، بعد إضافته إلى قائمة العقوبات الدولية عن طريق لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، إلى جهاز الإنتربول الدولي لتنفيذ بند حظر السفر.

وخلال يونيو/أيار الماضي، أضاف مجلس الأمن، أسماء عدد من قادة تهريب البشر والوقود في ليبيا، إلى قائمة العقوبات، لممارستهم أنشطة دولية غير مشروعة.

وجرى إضافة الجضران وحيدًا إلى القائمة على خلفية قيامه بأعمال “تزعزع أمن واستقرار ليبيا، وتخرق قرارات مجلس الأمن“.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قد طالبت لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات دولية وملاحقة إبراهيم الجضران، وذلك بناءً على قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، اللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي، أو حقوق الإنسان في ليبيا، والأفراد والكيانات الذين يخططون أو يقومون بأعمال العنف، أو يدعمون أعمالًا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا.