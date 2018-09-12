السجن 7 سنوات لمسؤول أمني سابق بتهم فساد في السودان

قضت محكمة سودانية، الأربعاء، بالسجن 7 سنوات على مسؤول أمني سابق بتهم تتعلق بـ”الفساد واستغلال النفوذ”.

وشمل قرار محكمة أمن الدولة بحق مدير إدارة الأمن السياسي السابق بجهاز الأمن والمخابرات، عبد الغفار الشريف، تغريمه 7.5 مليون جنيه سوداني (حوالي 400 ألف دولار).

من ناحيته، قال حسن برهان محامي المتهم، إن “المحكمة حكمت على الشريف وفق المادتين (59) و(71) من قانون الأمن الوطني للعام 2010″، مشيرًا إلى أن “الحكم أولي وقابل للاستئناف”.

وفي فبراير/شباط الماضي ألقي القبض على الشريف، بعد يوم من إقالته من منصبه، في إطار حملة للحكومة السودانية ضد الفساد، شملت أيضًا رجال أعمال ومصرفيين.

ووجهت نيابة أمن الدولة في وقتٍ سابق ضد الشريف، تهمًا من بينها “خيانة الأمانة، وتقاضي الرشوة، والثراء المشبوه، وغسيل الأموال، إلى جانب دعم الإرهاب“.