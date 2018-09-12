وزير الخارجية الألماني: سنتخذ قرارًا منفردًا بشأن التدخل في سوريا

وزير الخارجية الألماني: سنتخذ قرارًا منفردًا بشأن التدخل في سوريا

ماس يقول إن ألمانيا ستتخذ قرارًا منفردًا بما يتفق مع الإرشادات الدستورية وبالطبع مع القانون الدولي"

المصدر: رويترز

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء، إن ألمانيا ستتخذ قرارًا منفردًا يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سوريا.
وأضاف ماس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها موقع الوزارة، أن “ألمانيا تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية للحيلولة دون استخدام أسلحة كيماوية، وأن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان”.
وتابع “سنتخذ قرارًا منفردًا بما يتفق مع الإرشادات الدستورية في ألمانيا وبالطبع مع القانون الدولي”.
وجاء ذلك بعد أيام من تصريح الحكومة الألمانية، بأنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن إمكانية المشاركة في عمل عسكري.
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