قتيلان وعشرات الجرحى بتفجيرين في محافظة صلاح الدين العراقية

قتل وأصيب عشرات الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة وعبوة ناسفة اليوم الأربعاء، في مدينتيّ بيجي والشرقاط بمحافظة صلاح الدين العراقية.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان مقتضب، عن وجود هجوم إرهابي بوساطة عجلة مفخخة مركونة أمام أحد المطاعم الشعبية على الطريق العام “تكريت – بيجي”.

من جانابه، أكد مصدر محلي، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن الانفجار أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في حصيلة أولية.

وبحسب المصدر، فإن عبوة ناسفة انفجرت في الساحل الأيسر من قضاء الشرقاط؛ ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة العراقية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 11 عندما فجر مهاجم انتحاري سيارة مليئة بالمتفجرات، عند مطعم على طريق سريع قرب مدينة تكريت اليوم الأربعاء، مضيفة أن المهاجم استهدف مطعمًا عادة ما يرتاده أفراد قوات الأمن.

ورغم توقف العمليات العسكرية على تنظيم داعش، فإن صلاح الدين مازالت تشهد بين الحين والآخر تفجيرات انتحارية وخروقًا أمنية متكررة، يقوم بها عناصر من التنظيم، خاصة على الحدود مع محافظة ديالى.