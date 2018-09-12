هادي العامري يزور مقتدى الصدر سرًا.. هذا ما جرى بينهما

كشف تحالف “سائرون”، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء، عن عقد اجتماع سري بين الصدر من جهة، وزعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، أبرز قادة مليشيات الحشد الشعبي، من جهة أخرى.

وقال القيادي في التحالف أيمن الشمري، لـ”إرم نيوز”، ان “العامري زار الصدر قبل يومين في زيارة غير معلنة بمقر إقامته بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف”، مبينًا أن “الطرفين ناقشا قضية الكتلة الأكبر وإمكانية دخول تحالفهما في كتلة واحدة، لكن لم يتم الاتفاق بشكل رسمي على هذا الإجراء إلى هذه اللحظة”.

وأضاف الشمري أن “الصدر والعامري أكدا على ضرورة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه، خلال الجلسة المخصصة لهذا الهدف يوم السبت المقبل، حتى وإن لم يتم الاتفاق على من هي الكتلة الأكبر”.

في السياق نفسه، كثّفت أوساط شيعية من جهودها خلال اليومين الماضيين لتقريب وجهات النظر بين تحالفي “الفتح” و”سائرون”، من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً عبر طرح “مرشح تسوية” لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة.

وحسب مصادر مطلعة، وصلت المفاوضات الجارية بين “سائرون” و”الفتح” بشأن تشكيل تحالف جديد، بعيداً عن الاصطفافات والتحالفات السابقة إلى مراحل متطورة، انتهت بتبادل قادة الفريقين الرسائل لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان التحالف الجديد.