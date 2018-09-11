مصادر: اقتصار مفاوضات القاهرة للتهدئة مع إسرائيل على 5 فصائل فلسطينية

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن جهاز المخابرات العامة المصرية قرر إجراء مباحثات التهدئة مع إسرائيل والتي من المزمع انعقادها قريبا في القاهرة مع خمس فصائل فلسطينية فقط بدلا من 13 فصيلا.

وأكدت المصادر لـ”إرم نيوز” أن الفصائل التي ستشارك في المباحثات هي “فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية”، بينما تم استثناء حزب الشعب و الفصائل الأخرى.

وأشارت إلى أن هذا الاختيار جاء بناء على رغبة حركة فتح في اقتصار المباحثات على الحركات المعنية أكثر بهذا الشأن.

ونوهت المصادر إلى أن هناك وفدا من حركة حماس وصلت القاهرة للمشاركة في المباحثات.

جدير بالذكر أن القاهرة عقدت الشهر الماضي، اجتماعات لكافة الفصائل الفلسطينية للتشاور حول التهدئة مع إسرائيل بعد الهجمات التي نفذتها تل أبيب على قطاع غزة، حيث رفضت وقتها حركة فتح الحضور في هذه الاجتماع والتشاور مع إسرائيل.