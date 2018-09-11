الجيش الإسرائيلي يرفع الطوق الأمني عن غزة والضفة ويفتح المعابر

رفع الجيش الإسرائيلي، بدءًا من منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، الطوق الأمني عن قطاع غزة، والضفة الغربية بعد انتهاء عيد رأس السنة الجديدة بالتقويم العبري.

وبحسب قناة “ريشت كان” العبرية (رسمية)، فإن الجيش بدأ بإعادة فتح المعابر والحواجز مع قطاع غزة، والضفة الغربية.

وأشارت القناة إلى أنه ستتم إعادة الطوق الأمني خلال عيدي “الغفران” و”العرش” خلال الأيام المقبلة في سبتمبر/أيلول الحالي.

وقررت السلطات الإسرائيلية، فرض طوق عسكري على الضفة الغربية، وقطاع غزة، بدءًا من منتصف ليلة السبت، وحتى الثلاثاء، بذريعة الأعياد اليهودية.