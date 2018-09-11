محكمة اغتيال الحريري: مصطفى بدر الدين “العقل المدبر”

أعلن فريق الادّعاء في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في عام 2005، اليوم الثلاثاء، أن “مصطفى بدر الدين، هو العقل المدبر لعملية الاغتيال، والمتهمون الباقون كانوا منفذين للعملية”.

وعقدت، اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات المخصصة للاستماع إلى المرافعة الختامية للمدعي العام نورمان فاريل، حول قضية اغتيال الحريري، في مدينة لاهاي الهولندية.

وقال الادّعاء، إن “خبرة بدر الدين، العسكرية، وسجله، مكّناه من الوصول إلى هذه المرتبة حتى يكون القائد العسكري لحزب الله في سوريا”.

والمتهمون في قضية اغتيال الحريري، أعضاء بارزون في حزب الله، وهم: مصطفى بدر الدين (قتل في سوريا في مايو/أيار 2016)، وسليم عياش، وحسين حسن عنيسي، وأسد صبرا، وحسن مرعي.

والاسم الحقيقي لبدر الدين، هو سامي صعب، وكان يعتبر الرجل الثاني في حزب الله، وهو صهر القيادي القتيل البارز في الحزب عماد مغنية.

ومن المفترض أن تنظر المحكمة في دور 4 رجال يشتبه في أنهم يقفون وراء مقتل الحريري.

وسيقدّم الادّعاء موجزًا للقضية، التي عمل عليها منذ 2014، فيما سيقدّم كل من الممثلين القانونيين لفريقي الدفاع والمتضررين مرافعاتهم النهائية في جلسات قد تمتد لأسبوعين.

ويعرض فريق الادّعاء الأدلة، التي جمعها طوال السنوات الماضية، بعد الاستماع لأكثر من 307 شهود، وجمع ما يفوق 3 آلاف قرينة بحضور وكلاء الدفاع والمتضررين، من بينهم سعد الحريري، رئيس الوزراء المكلف، نجل الراحل.

سعد الحريري: يوم صعب

من جهته، وصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، بدء المرافعات الختامية أمام المحكمة الدولية حول اغتيال والده رفيق الحريري، بـ “اليوم الصعب”.

وقال الحريري في تصريح للصحافيين من أمام مقر المحكمة الدولية: “منذ البداية، طالبنا بالعدالة، لأنها تحمي لبنان. لن نلجأ إلى الثأر؛ لأن رفيق الحريري كان رجلَ عدالة، والحقيقة ستظهر، ومَن ارتكب الجرائم سيدفع الثمن”.

وتابع: “حضرتُ الجلسة لأنها من الجلسات الختامية للادّعاء والدفاع”.

وأضاف الحريري: “هذا اليوم صعب؛ لأن رفيق الحريري ليس معنا، هو والشهداء سقطوا لحماية لبنان وليس لخرابه”.

وصرّح: “أهالي الضحايا كانوا موجودين -أيضًا- في الجلسة، وكنا نصغي، وخلال أشهر سيصدر الحكم، وهذه هي العدالة التي طالما طالبنا بها”.

وقال الحريري: “لبنان شهد الكثير من الاغتيالات ولم تظهر يومًا الحقيقة، إلا أن الحقيقة ستظهر اليوم، ونتمنى أن يحاسَب مَن ارتكب الجريمة”.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، أكد الحريري، أنه “على جميع الأفرقاء التوقف عن الطمع بالحقائب، وعندها تتشكل الحكومة”.

ووصل رئيس الحكومة اللبنانية المُكلف سعد الحريري، أمس الاثنين، إلى لاهاي في هولندا للمشاركة في الجلسات المذكورة برفقة الوزيرين مروان حمادة، وغطاس خوري، والنائب السابق باسم السبع.

وعلى الرغم من مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان، رفض “حزب الله “، الذي ينفي أي تورط له في الاغتيال، تسليم المشتبه فيهم.

والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي بدأت مداولاتها في 2009 في ضواحي لاهاي، باتت بذلك أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة في غياب المتهمين الممثلين بمحامين.