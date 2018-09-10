قتيل و4 جرحى بتفجير انتحاري في محافظة الأنبار العراقية

قتل شخص وأصيب 4 آخرون بينهم عنصر في الشرطة العراقية ،اليوم الإثنين، بتفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة حديثة غرب محافظة الأنبار.

وذكر مصدر محلي لـ “إرم نيوز” أن انتحاريًا فجّر نفسه في مدخل مدينة حديثة عندما اقترب من حاجز أمني للتفتيش، مما أدى إلى مقتل عنصر في الشرطة وإصابة 4 آخرين من المدنيين الذين صادف مرورهم أثناء التفجير.

وأضاف المصدر أن سيارات الاسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، فيما بدأت الشرطة تحقق بالحادث.

وعلى إثر ذلك فرضت القوات الأمنية حظرًا على التجوال في قضاء حديثة تحسبًا لعمليات أخرى قد يشنها انتحاريون.

وبحسب المصدر فإن القوات الأمنية ما زالت تلاحق عددًا من العناصر الذين يعتقد أنهم انتحاريون، ويرمون تفجير أنفسهم في القوات العسكرية والمدنيين.

ورغم انتهاء الحرب على تنظيم داعش مطلع العام الحالي إلا أن تنظيم داعش يشن بين الحين والآخر عمليات عسكرية ضد المدنيين في المحافظة، خاصة في المناطق الشاسعة والصحراوية.