إحباط مخطط “داعش” لضرب الجيش ومعقل حزب الله في لبنان

أحبطت قوى الأمن اللبناني، اليوم الإثنين، مخططات إرهابية لأشخاص ينتسبون لتنظيم داعش ، كانت تستهدف عناصر في الجيش، ومعقل حزب الله، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه نتيجة المتابعة، تمكنت (شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي) من تحديد وجود نشاط مشبوه من قبل سوري يدعى (و. ر/ مواليد 1996)، أوقف من قبل قوة خاصة في محلة عرمون جنوب بيروت“.

وأضاف البيان، أنه “خلال التحقيق معه اعترف أنه دخل الأراضي اللبنانية في 2011، ومنذ حوالي عامين تعرف في محلة صبرا (ضاحية بيروت الجنوبية)، على أشخاص موالين لداعش”.

وتابع: “الموقوف منذ حوالي عام، تعرف على السوري (ع. خ/ مواليد 1998)، الذي استطاع إقناعه بفكر داعش، وأرسل له العديد من الإصدارات والفيديوهات الخاصة بالتنظيم”، حسب البيان.

وأشار إلى أن “(ع. خ) أصبح يرسل إلى (و. ر) بعض الإصدارات، منها فيديو يظهر كيفية صناعة السم، وآخر عن صناعة عبوة صغيرة، كما أرسل له رابطًا حول كيفية صناعة العبوات الناسفة، وتبادلا مواد إعلامية للتنظيم”.

ولفت البيان إلى أن “الموقوفَين تناقشا بالعديد من الأفكار، منها القيام بعمليات انغماسية في ضاحية بيروت الجنوبية”.

وكشفت الاعترافات أنهما خططا لاستهداف عناصر من الجيش اللبناني، بواسطة مسدسات مجهزة بكاتم للصوت، بعد تأثرهما بمقطع فيديو مشابه لما حصل مع عناصر الجيش المصري في سيناء.

وأوقفت قوة خاصة من شعبة المعلومات (ع. خ) في بلدة أنصار، في محافظة الجنوب (مركزها مدينة صيدا)، وبالتحقيق معه، اعترف بإقامته غير النظامية في البلاد.