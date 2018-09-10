انتهاء الهجوم على مؤسسة النفط الليبية بطرابلس.. واللواء السابع يعلق

أعلنت السلطات الأمنية في طرابلس الليبية انتهاء الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، بسيطرة قوى الأمن والقضاء على المهاجمين.

وقال مسؤول أمني إن اثنين من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، واثنين من المسلحين قتلوا في العملية.

ونشرت قوات على صلة بالحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها صورًا لساق قالت إنها لأحد المسلحين بعد أن فجر نفسه.

وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم قوة الردع الخاصة التي طوقت مقر المؤسسة إن عدد القتلى حتى الآن، هو اثنان من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط واثنان من المهاجمين.

ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجوم. ووصلت فرق إطفاء وسيارات إسعاف لعلاج المصابين المتدفقين من المبنى.

اللواء السابع يعلق

واستنكرت قوات اللواء السابع “الهجوم الإرهابي” معتبرة أنه “خرق أمني يثبت بأن الميليشيات التي تتحصل على الميزانيات الضخمة عبر ابتزاز حكومة الوفاق غير الشرعية ستظل فاشلة وغير قادرة على حماية المواطن ومؤسسات الدولة”.