ألمانيا تبحث المشاركة في عمل عسكري بسوريا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن بلاده تجري محادثات مع حلفائها بخصوص انتشار عسكري محتمل في سوريا إذا ما استخدمت الحكومة السورية أسلحة كيماوية في إدلب، مؤكدًا أن انتشار قوات ألمانية مسألة افتراضية جدًا.

وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي، “نجري محادثات مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين حول هذا الوضع. لم يطرأ موقف يستلزم اتخاذ قرار”.

وكانت صحيفة بيلد، أوضحت أن وزارة الدفاع الألمانية التي يقودها المحافظون تدرس خيارات محتملة للانضمام إلى القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية في أي عمل عسكري في سوريا مستقبلًا، في حالة استخدام الأسلحة الكيماوية مجددًا.

وأكد زايبرت الالتزامَ بمبدأ مشاركة البرلمان الألماني في أي قرار من هذا النوع في أي حالة.