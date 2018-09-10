عشائر البصرة ترفض زيارة العبادي وتحمله مسؤولية قتل أبنائها

أعلنت عشائر محافظة البصرة، يوم الاثنين، عن رفضها زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى المحافظة، محمّلة إيّاه مسؤولية قتل واعتقال وإصابة العشرات من أبناء البصرة.

وقال رئيس مجلس عشائر البصرة رائد الفريجي لـ”إرم نيوز”: “العشائر في المحافظة اتفقت على عدم لقاء العبادي، بل هي ترفض زيارته إلى المحافظة، فهو المسؤول الأول عن ما حدث في المحافظة من قتل وجرح واعتقال عشرات المتظاهرين”.

وأضاف الفريجي: “زيارة العبادي إلى البصرة، جاءت من أجل التغطية على فشله ووعوده الكاذبة، فحل أزمات البصرة لا يتطلب القدوم اليها، إذ يمكن حلها من بغداد باتخاذ قرارات صادقة، لا كاذبة”.

ووصل العبادي، في وقت سابق من يوم الاثنين، إلى محافظة البصرة على رأس وفد وزاري متخصص.