بعد قطع التمويل.. أمريكا تعلن مجددًا نيتها إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

تنوي الولايات المتحدة الإعلان عن إغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، اليوم الاثنين، وذلك بزعم رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولات مفاوضات السلام، ومحاولاتهم التوجه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديم شكاوى ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

جاء ذلك بحسب مسودة خطاب سيلقيه جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا يوم الاثنين. وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلاً عن تقارير أمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية، قد حذرت السلطة الفلسطينية العام الماضي، بأنها تدرس إغلاق مكاتب منظمة التحرير في واشنطن، إذا لم يشرع الفلسطينيون في محادثات سلام جدية مع إسرائيل.

ووقفًا لقانون صادق عليه الكونغرس الأمريكي، سوف يحظر على الفلسطينيين تجديد فتح مكاتبهم في العاصمة الأمريكية واشنطن، إذا أصروا على فتح تحقيقات ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم أمام المحكمة الدولية.

وتضاف هذه الخطوة الأمريكية ضد الفلسطينيين إلى قرارات الرئيس ترامب بإلغاء تمويل جميع وكالات الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومن بينها الأونروا، ووقف تمويل 6 مستشفيات لعلاج مرضى السرطان الفلسطينيين في القدس الشرقية بقيمة 25 مليون دولار.