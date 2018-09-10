بعد الهتاف لصدام حسين.. العراق يستدعي سفير الجزائر

استدعت الخارجية العراقية في وقت متأخر من ليل الأحد، السفير الجزائري في بغداد عبدالقادر بن شاعة، على خلفية هتافات وصفتها بغداد بأنها “طائفية وتمجد صدام حسين”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها “تستنكر سلوك بعض المغرضين من المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية خلال مباراة نادي القوة الجوية العراقي المشارك في البطولة العربية، والتي أساءت بدورها إلى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين”.

وطالب المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب في البيان، يوم الاثنين، “الحكومة الجزائرية بتحديد الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف”.

وأشار إلى أنه “جرى استدعاء سفير الجزائر لدى بغداد، لإيصال رسالة إلى حكومته، برفض واستياء العراق حكومة وشعبًا لذلك التصرف”.

يذكر أن مسؤولي فريق القوة الجوية العراقي، أعلنوا أنهم “محاصرون” في ملعب بالجزائر، عقب انسحابهم من مباراة اتحاد العاصمة في البطولة العربية.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، قبل أن تهتف الجماهير الجزائرية “الله أكبر صدام حسين”، الأمر الذي دفع لاعبي الفريق الضيف للانسحاب، حسبما نشرت صحيفة “النهار” الجزائرية.

وتوجه السفير العراقي بالجزائر لغرف تغيير ملابس الفريق لإقناعهم بالعودة للملعب وإكمال المباراة، لكن دون جدوى.