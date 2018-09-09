التيار الصدري يوجه صفعة للمحور الإيراني في العراق

نفى تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر وجود أي نية للانخراط ضمن “تحالف الفتح” بزعامة هادي العامري الذي يمثل المحور الإيراني في تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة.

وأكد قحطان الجبوري المتحدث باسم تحالف “سائرون”، في بيان صحافي، عدم وجود نية للدخول بتحالفات جديدة خارج “تحالف الإصلاح والإعمار” الذي يضم قائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

وأشار الجبوري إلى أن أي “تصريح لا يصدر عن الناطق الرسمي باسم التحالف لا يمثل الرأي الرسمي وإنما يعبر عن وجهات نظر شخصية”، نافيًا في الوقت ذاته الأنباء المنسوبة لأحد نواب التحالف بشأن المطالبة بإقالة محمد علي الزيني رئيس البرلمان الأكبر سنًّا.

وكان صباح الساعدي، النائب عن تحالف سائرون في محافظة البصرة قال إن التحالف مع النصر ما يزال ركيزة تحالف الإصلاح والإعمار، مشيرًا أن “حيدر العبادي وهادي العامري وفالح الفياض ونوري المالكي وطارق نجم لن يكونوا ضمن المرشحين لرئاسة الوزراء”.

وقال الساعدي في حديث متلفز إن الجلسة الاستثنائية البرلمانية التي عقدت السبت كشفت إخفاق العبادي في حل أزمة البصرة .