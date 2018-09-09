روسيا: أمريكا ألقت قنابل فسفورية على دير الزور

قال الجيش الروسي اليوم الأحد، إن طائرتين أمريكيتين من طراز إف-15 أسقطتا قنابل فسفورية على محافظة دير الزور السورية أمس.

وأضاف الجيش الروسي أن الضربات الجوية استهدفت قرية هجين وأدت إلى حدوث حرائق، لكن لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا، بحسب ما نقلته وكالة “تاس” للأنباء ووكالة الإعلام الروسي.

يأتي ذلك في وقت قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 400 أسرة نزحت من ديارها في قرى جنوب ريف إدلب، خشية الضربات الجوية الروسية والسورية التي استؤنفت اليوم الأحد.

وقال أحد السكان الفارين من جنوب ريف إدلب في الفيديو إن القوات الروسية تهاجم إدلب بالضربات الجوية والبراميل المتفجرة ونيران المدفعية.

وذكر سكان ومسعفون أن الطائرات الروسية والسورية استأنفت ضرباتها الجوية المكثفة على إدلب وحماة اليوم الأحد، في إطار تصعيد دمشق هجومها على آخر معقل كبير للمعارضين، بعد فشل قمة إيرانية روسية تركية في الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

وأفادوا بأن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السوري أسقطت براميل متفجرة على قريتي الهبيط وعابدين جنوب إدلب، وعدد من القرى الصغيرة في المنطقة.