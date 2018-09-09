اعتقال زعيم عشائري عراقي بارز مقرب من المالكي

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، الزعيم العشائري البارز حميد الهايس رئيس ما يسمّى “مجلس إنقاذ محافظة الأنبار”، المقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية في تصريح صحفي “أن قوة أمنية اعتقلت رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس حسب مذكرة قبض وزجّه في السجن على خلفية توقيعه صك بدون رصيد”.

وأضاف المصدر، “أن عملية اعتقال الهايس تمت في محافظة بغداد، وأنه معتقل منذ خمسة أيام بشأن قضية صك بدون رصيد”، من دون كشف المزيد من التفاصيل.

وتعرّض الهايس لانتقادات شديدة من قبل سياسيين من السنة، بعدما كشف قيامه بعدة زيارات إلى إيران في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وقال الهايس في حوار صحفي في وقتها إنه “توجه إلى طهران مع وفد من عشائر الأنبار لبحث سبل مساعدة أبناء العشائر في مواجهة عصابات داعش الإرهابية ودعمهم في مجال التسليح”.