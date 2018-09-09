العراق.. السجن 6 سنوات لمسؤول سابق بوزارة الدفاع

قضت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بالحبس 6 سنوات عن ثلاثة أحكام بحق زياد القطان، نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق، إثر إدانته بإحداث ضرر بالمال العام.

وشغل القطان، منصب الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية في عهد الوزير حازم الشعلان في حكومة إياد علاوي عام 2004.

وفرَّ بعدها إلى خارج البلاد، إثر توجيه اتهامات له ومسؤولين آخرين في وزارة الدفاع بينهم الوزير حازم الشعلان باختلاس مبالغ تصل إلى مليار دولار من عقود الوزارة.

وبدوره، قال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن “المخالفات شملت 3 عقود مبرمة مع شركات لتجهيز الوزارة بعتاد خفيف، فضلًا عن عقد آخر لتجهيزات عسكرية”.

وأضاف، أن العقد الثالث “شمل مخالفة بصرف مبلغ (8 ملايين دولار أمريكي) يتضمن إنشاء معسكر مؤقت لقوات الرد السريع في الفلوجة (غرب)”. وتابع أن “المحكمة أصدرت 3 أحكام بالسجن لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب”.

والأحكام الصادرة بدائية قابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يومًا من صدورها.

وألقي القبض على القطان من قبل السلطات الأردنية في فبراير/شباط 2017 بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة من الإنتربول، وتم تسليمه في أبريل/نيسان من العام نفسه إلى العراق.

وكان القطان، ثاني مسؤول كبير ينجح العراق في استعادته من الخارج، بعد تسلمه في يناير/كانون الثاني الماضي وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، في الحكومة التي كان يرأَسُها نوري المالكي في الفترة من 2006 لغاية 2010.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وهو ما يثير استياء السكان الذين يحتجّون منذ سنوات طويلة على نقص الخدمات العامة من قَبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.