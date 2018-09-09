العبادي يستعد لإقصاء “أبو مهدي المهندس” من هيئة الحشد الشعبي

كشف مصدر مقرّب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن وجود حراك بهدف إبعاد معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس (المقرّب من إيران) من منصبه.

وقال المصدر لـ”إرم نيوز”، إن “العبادي انزعج كثيرًا عندما سمع لقاء المهندس يوم أمس، واعتبره خروجًا واضحًا وصريحًا على الدولة، بل عدَّه تمردًا عليه كقائد عام للقوات المسلحة”، مبينًا أن “العبادي بعد خطاب المهندس، سيجري الكثير من التغييرات الجوهرية بهيئة الحشد الشعبي”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنَّ “من ضمن التغييرات إبعاد المهندس عن موقعه في هيئة الحشد، كما ستتم محاسبته على التصريحات التي أطلقها، والتي تمثل أجندات خارجية، وبعيدة عن سياسة الدولة العراقية”.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس (المقرَّب من النظام الإيراني)، قال أمس السبت، إن “العلاقة متوترة بين الحشد والحكومة منذ بداية تشكيلها بسبب القرارات المتسرعة وغير المدروسة”، مبينًا أن ما طالب به هو “تقديم حقوق بسيطة لمقاتلي الحشد وتم اتهامهم بوجود فضائيين في صفوف الحشد”.

وقال المهندس “العبادي تعمَّد عرقلة القانون الخاص للحشد الشعبي، كما أن إقالة فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي سياسيّة بامتياز”.