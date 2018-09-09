لهذه الأسباب.. إسرائيل تحذر من تداعيات وقف نشاط “الأونروا” في غزة

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن جهات أمنية إسرائيلية، أوصت القيادة السياسية بالعمل على إيجاد بديل لأنشطة الأونروا في غزة، لمنع الانهيار الإنساني في القطاع والتصعيد الذي لا يمكن تجنبه في مثل هذا السيناريو.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد، إن “التحذير جاء بعد أن ناقش ممثلو الأجهزة الأمنية تداعيات وقف نشاط الوكالة في غزة في ضوء قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويلها”.

وأشارت إلى أنه في نهاية أيلول الجاري، سيعقد اجتماع في نيويورك لممثلي البلدان المانحة لقطاع غزة، وسيشارك فيه وفد إسرائيلي برئاسة منسق أعمال الحكومة في المناطق، الجنرال كميل أبو ركن، والوزير تساحي هنغبي.

وأوضحت بأن ممثلي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتزمون التوجه، خلال المؤتمر، إلى ممثلي الدول في محاولة لإنشاء محور مساعدات موازٍ للأونروا. مشيرة إلى أن توجه الاحتلال في هذا الجانب سيركز على السماح باستمرار الإمدادات الغذائية وأنشطة مدارس المنظمة (الأونروا) ودفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف.

وبحسب الصحيفة، فإن جيش الاحتلال حذر قيادته السياسية بأنه إذا توقف عمل الأونروا ولم يتم العثور على بديل مناسب، فلن يكون من الممكن ضمان الهدوء في جنوب قطاع غزة.

وتشير التقديرات إلى أن مثل هذا الوضع من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد، لأن حماس سوف تسعى لتوجيه غضب السكان الفلسطينيين نحو إسرائيل والشروع في مواجهة عسكرية، وإن كانت محدودة، لطرح الوضع في القطاع على جدول الأعمال الدولية، وفق هآرتس.

ونوهت الصحيفة، إلى أن التحذير من التصعيد جاء على خلفية الصعوبات في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بين إسرائيل وحماس، والتي توسطت فيها مصر ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بسبب اعتراض السلطة الفلسطينية عليها.

ونقلت “هآرتس” عن المؤسسة الأمنية لدى قولها، إنه “في هذه المرحلة، لم تتأثر أنشطة الأونروا في قطاع غزة، ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في الوضع حتى نهاية عام 2018”.

وأضافت، “في الوقت الحالي لا تعتبر (إسرائيل) الوضع في غزة انهيارًا إنسانيًا، لكن الجيش حذر الأسبوع الماضي من أن توقف أنشطة الأونروا قد يؤدي إلى ذلك”.

ووفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن 97% من المياه في قطاع غزة غيرصالحة للشرب، ولا تتقدم مشاريع تحلية المياه بالسرعة المطلوبة.