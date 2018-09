واشنطن تحذر موظفي قنصليتها في البصرة

نشرت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا جديدًا، فيما دعت موظفي القنصلية الأمريكية بالبصرة إلى تجنب التحرك بالمحافظة.

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن “بعثة الولايات المتحدة في العراق تقوم بتقييد تحركاتها خلال شهر محرم خاصة بذكرى عاشوراء، يوم الثلاثاء الـ18 من أيلول/سبتمبر وحتى الجمعة الـ21 من أيلول/سبتمبر الجاري، بسبب إغلاق الطرق المتوقع وحشود غير متوقعة”.

وأضافت أن “بعض الاحتجاجات في البصرة تحولت إلى العنف، مما أدى إلى مقتل وإصابة المتظاهرين وقوات الأمن”، مشيرة إلى أن “موظفي حكومة الولايات المتحدة في البصرة عمومًا يتجنبون التحرك في أي منطقة يمكن أن تحدث فيها مظاهرات، بما في ذلك منطقة الأعمال المركزية بالمحافظة”.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين، إضافة إلى حرق أبنية حكومية ومبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.

Security Alert – U.S. Embassy Baghdad, Iraq | U.S. Embassy & Consulates in Iraq https://t.co/Q2Pgue6w2A

— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) September 9, 2018