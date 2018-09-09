فيديو استهداف إسرائيل لطفل أعزل يثير غضب الفلسطينيين

فيديو استهداف إسرائيل لطفل أعزل يثير غضب الفلسطينيين

#إرم_نيوز

المصدر: سامح المدهون- إرم نيوز

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو يوثق لحظة استهداف الشهيد الطفل أحمد أبو طيور (16 عاما) ، أثناء مشاركته في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة .

وأظهر الفيديو الطفل الفلسطيني يلوح بيديه أمام الأسلاك الشائكة على الحدود الشرقية لغزة ، حتى داهمته رصاصة من جنود القناصة الإسرائيلية .

وأحدث الفيديو ردودَ فعل غاضبة حول طريقة استهداف الطفل الأعزل بالرصاص الحي ، فيما زعم الجيش الإسرائيلي عن فتحه لتحقيق حول واقعة استشهاده .

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد الطفل أبو طيور، متأثرا بجراحه التي أصيب بها ، خلال مشاركته في جمعة “عائدون رغم أنف ترامب “، ضمن فعاليات مسيرة العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

لحظة إصابة الشهيد الطفل أحمد أبو طيور

شاهد: لحظة إصابة سابقة للشهيد الطفل أحمد أبو طيور (16 عامًا)، والذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال أمس الجمعة.

Posted by ‎شبكة قدس الإخبارية‎ on Saturday, September 8, 2018

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