فيديو استهداف إسرائيل لطفل أعزل يثير غضب الفلسطينيين

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو يوثق لحظة استهداف الشهيد الطفل أحمد أبو طيور (16 عاما) ، أثناء مشاركته في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة .
وأظهر الفيديو الطفل الفلسطيني يلوح بيديه أمام الأسلاك الشائكة على الحدود الشرقية لغزة ، حتى داهمته رصاصة من جنود القناصة الإسرائيلية .
وأحدث الفيديو ردودَ فعل غاضبة حول طريقة استهداف الطفل الأعزل بالرصاص الحي ، فيما زعم الجيش الإسرائيلي عن فتحه لتحقيق حول واقعة استشهاده .
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد الطفل أبو طيور، متأثرا بجراحه التي أصيب بها ، خلال مشاركته في جمعة “عائدون رغم أنف ترامب “، ضمن فعاليات مسيرة العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.
لحظة إصابة الشهيد الطفل أحمد أبو طيور
شاهد: لحظة إصابة سابقة للشهيد الطفل أحمد أبو طيور (16 عامًا)، والذي ارتقى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال أمس الجمعة.
Posted by شبكة قدس الإخبارية on Saturday, September 8, 2018