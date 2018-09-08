تيار الحكيم: الأحزاب حولت البصرة إلى ساحة لـ”تصفية الحسابات”

أكد تيار الحكمة، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، اليوم السبت، أن الأحزاب المسيطرة على محافظة البصرة، حولت المحافظة إلى “ساحة لتصفية الحسابات”.

وقال القيادي في التيار، النائب علي البديري لـ”إرم نيوز”، إنه “إذا لم تتم معالجة وضع البصرة معالجة جذرية وليس ترقيعًا، فأحداث البصرة ستنتقل إلى المحافظات الأخرى، وسيكون العراق كله في خطر”، مبينًا أن “الأحزاب والجهات الدولية استغلت ما يحدث في البصرة من أجل تصفية حساباتها على حساب مصالح المواطنين، ومطالبهم المشروعة والحقة”.

وأضاف البديري، أن “هناك جهات دولية وداخلية حولت البصرة إلى ساحة لتصفية الحسابات، وهذا كله بسبب الأحزاب التي تسيطر على المحافظة طيلة السنين الماضية، فهي تعتاش على عمليات الفساد والدمار”، مبينًا أن “الحديث عن استغلال تنظيم داعش لأحداث البصرة للقيام بعمليات التخريب ليس مستبعدًا”.

وجدد الآلاف في محافظة البصرة، أمس الجمعة، احتجاجاتهم الغاضبة، فيما قطع متظاهرون طريق ميناء أم قصر وطريق حقل غرب القرنة، حيث تعمل شركة “لوك أويل”، فيما خرجت تظاهرات مساندة لاحتجاجات البصرة في كل من: بغداد، وكربلاء، والنجف، وميسان.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إحراق متظاهرين في البصرة مقرات أحزاب سياسية، من ضمنها مقار حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، بالإضافة إلى مقرات فصائل في الحشد الشعبي، فضلًا عن مبانٍ حكومية ومبنى القنصلية الإيرانية.