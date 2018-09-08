بسبب أحداث البصرة‎.. القائمتان الرئيسيتان في البرلمان العراقي تدعوان العبادي للاستقالة

المصدر: ا ف ب

دعت القائمتان الرئيسيتان اللتان فازتا في الانتخابات التشريعية العراقية، التي جرت في أيار/مايو الماضي، اليوم السبت، لاستقالة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في أعقاب جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة القائمة في البصرة.

وصرح المتحدث باسم تحالف “سائرون” الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، النائب حسن العاقولي: “نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي”.

كما أعلن المتحدث باسم تحالف “الفتح” بقيادة هادي العامري، النائب أحمد الأسدي، أن “التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب، ولذلك نطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورًا”.