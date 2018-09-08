استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص إسرائيلي جنوبي غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها، أمس الجمعة، قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، خلال مشاركته بمسيرة “العودة وكسر الحصار”.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة بغزة، في تصريح مقتضب، إن ” الطفل أحمد مصباح أبو طيور (16 عامًا)، استشهد في مستشفى غزة الأوروبي؛ متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، أمس، من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح”.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين، قرب السياج الفاصل، منذ 30 مارس/آذار الماضي، بمسيرة العودة وكسر الحصار؛ للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وباستشهاد “أبو طيور” اليوم، يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء قمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية، منذ انطلاقها نهاية مارس/آذار الماضي، إلى 174 فلسطينيًا، فيما أصيب نحو 9 آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.