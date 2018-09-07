بالفيديو.. شاهد ما فعله محتجو البصرة بالعلم الإيراني

بالفيديو.. شاهد ما فعله محتجو البصرة بالعلم الإيراني

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، مقاطع فيديو توثق عملية اقتحام القنصلية الإيرانية في البصرة، وإحراقها وتحطيم مقتنياتها.

وتخلل عملية الاقتحام، إنزال العلم الإيراني عن القنصلية ورفع العلم العراقي بدلا عنه.

كما أقدم محتجون على إحراق العلم الإيراني ودعسه بعد إزالة لفظ الجلالة عنه.

وأضرم محتجون عراقيون غاضبون النار في مبنى القنصلية الإيرانية بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما أغلقت إيران منفذ الشلامجة الحدودي، في أول رد فعل على حرق مبنى قنصليتها.

وعلى إثر ذلك دعت السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد رعاياها إلى مغادرة محافظة البصرة فورًا.

وبث ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، أظهرت ألسنة اللهب وهي ترتفع من مبنى القنصلية الإيرانية في حي البراضعية الراقي، جنوب شرق مركز المدينة.

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