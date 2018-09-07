بالفيديو.. شاهد ما فعله محتجو البصرة بالعلم الإيراني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، مقاطع فيديو توثق عملية اقتحام القنصلية الإيرانية في البصرة، وإحراقها وتحطيم مقتنياتها.

وتخلل عملية الاقتحام، إنزال العلم الإيراني عن القنصلية ورفع العلم العراقي بدلا عنه.

كما أقدم محتجون على إحراق العلم الإيراني ودعسه بعد إزالة لفظ الجلالة عنه.

رفع علم #العراق فوق القنصلية الايرانية في #البصرة بعد اقتحامها من قبل المتظاهرين … العراق يتحرر من قيود الملالي الذين نهبوا ثرواته 15 عام . pic.twitter.com/yITjEHg2ln — منصور الخميس ???????? (@MansourAlkhamis) September 7, 2018

مشاهد متداولة لاقتحام ⁧#القنصلية_الإيرانية⁩ في ⁧#البصرة⁩ ومتظاهرون يزيلون لفظ الجلالة من العلم الإيراني قبل دعسه وحرقه pic.twitter.com/HnJr7pvJrl — قناة العربية (@AlArabiya) September 7, 2018

وأضرم محتجون عراقيون غاضبون النار في مبنى القنصلية الإيرانية بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، فيما أغلقت إيران منفذ الشلامجة الحدودي، في أول رد فعل على حرق مبنى قنصليتها.

وعلى إثر ذلك دعت السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد رعاياها إلى مغادرة محافظة البصرة فورًا.

وبث ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، أظهرت ألسنة اللهب وهي ترتفع من مبنى القنصلية الإيرانية في حي البراضعية الراقي، جنوب شرق مركز المدينة.