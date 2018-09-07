اضطرابات البصرة.. البحرين تدعو مواطنيها في العراق إلى المغادرة فورًا

دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها الموجودين في العراق إلى مغادرته فورًا، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إنه نظرًا للظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها جمهورية العراق الشقيقة تدعوالخارجية كافة المواطنين في الأراضي العراقية إلى ضرورة المغادرة فورًا، لضمان أمنهم وحفاظًا على سلامتهم.

وتشهد البصرة، أهم مدن جنوب العراق، الذي تقطنه أغلبية شيعية، اضطرابات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عبّر عدد من المحتجين عن غضبهم من انهيار البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتلوث المياه، والفساد، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين في المحافظة.

وفي تطور جديد، أقدم محتجون على حرق مقر القنصلية الإيرانية في البصرة، ما دعا السفارة الإيرانية غلى دعوة مواطنيها لمغادرة العراق.