طائرات إسرائيلية تشن غارة على موقع تابع لحماس جنوبي غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، غارة على “نقطة رصد” تابعة لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان: إن الطائرات الإسرائيلية قصفت بصاروخين موقعًا لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شرقي مدينة رفح.

بدوره، قال مصدر في الجيش الإسرائيلي “إن قواته استهدفت موقعًا لحركة حماس بقطاع غزة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، اليوم، استشهاد شاب وإصابة 70 آخرين؛ جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرات العودة، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.