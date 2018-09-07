بعد سقوط قتلى باحتجاجات البصرة.. السيستاني يدعو لإنهاء العنف

دعا المرجع الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، إلى إعادة إصلاح الوضع السياسي في بغداد ووقف العنف ضد المتظاهرين بعد أيام من احتجاجات شهدت سقوط قتلى اجتاحت مدينة البصرة في جنوب العراق وتسببت في إغلاق الميناء الرئيسي في البلاد.

واتهم السيستاني الزعماء السياسيين بالمسؤولية عن التوتر، وقال إن “الحكومة الجديدة لا ينبغي أن تشكل وفق نفس الأسس والمعايير التي اعتُمدت في تشكيل الحكومات السابقة”.

وقُتل ما لا يقل عن عشرة محتجين، منذ يوم الإثنين، في البصرة التي يقطنها نحو مليوني شخص بعدما أحرق سكان، اشتكوا من انهيار البنية التحتية مما تركهم بدون كهرباء أو مياه شرب نظيفة في حرارة الصيف، مباني الحكومة المحلية واشتبكوا مع قوات الأمن.

وفي خطبة الجمعة التي تلاها أحد مساعديه طالب بإنهاء استخدام العنف ضد “المحتجين السلميين” وحمّل الساسة مسؤولية الفساد والفقر والبطالة.

وقال السيستاني إن “الأداء السيئ من كبار المسؤولين وذوي المناصب الحساسة” أثار غضب سكان البصرة.

وأضاف بقوله: “لا يمكن أن يتغير هذا الواقع، إذا شُكلت الحكومة القادمة وفق نفس الأسس والمعايير التي اعتُمدت في تشكيل الحكومات السابقة، ومن هنا يتعين الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها”، وفق رويترز.