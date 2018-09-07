مسؤول أمني يكشف عن الجهات التي استهدفت السفارة الأمريكية وسط بغداد

كشف مسؤول أمني عراقي، اليوم الجمعة، عن الجهات التي استهدفت السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، ليلة أمس الخميس.

وقال المسؤول لـ”إرم نيوز”، إن “فصائل مسلحة (قريبة من إيران) احترقت مكاتبها، يوم أمس، في تظاهرات البصرة، هي من قامت بعملية قصف السفارة الأمريكية وسط بغداد”، مبينًا أن “هذه الفصائل تعتقد أن تظاهرات البصرة، تقف خلفها أجندات أمريكية تهدف إلى اقتتال (شيعي – شيعي)”.

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “قصف السفارة الأمريكية في بغداد سيستمر، إذا استمرت الاحتجاجات في محافظة البصرة، وعملية قصف السفارة لن تتوقف إلا بوقف الاحتجاجات وعمليات الحرق في البصرة”.

فيما أفاد مصدر أمني، أمس الخميس، بأن المنطقة الخضراء وسط بغداد، تعرضت إلى قصف بقذائف الهاون، مبينًا أن القذائف أطلقت من منطقة زيونة شرقي بغداد.

من جانبها، أصدرت ما تسمى “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة البصرة، منبهة من مشروع “أمريكي – سعودي” يشيع الفوضى ويستهدف العراق دولة وشعبًا، فيما حملت رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي المسؤولية كاملة في أزمة الخدمات و”التخاذل والتسبب في الانفلات الأمني”، مطالبة إياه بـ “تقديم استقالته فورًا”.