حصيلة قتلى احتجاجات البصرة خلال أسبوع 11 متظاهرًا

وصلت حصيلة قتلى متظاهري الاحتجاجات الشعبية بمدينة البصرة جنوب العراق، إلى 11 شخصًا، خلال أسبوع.

وأفاد طبيب في المستشفى العام بالبصرة، اليوم الجمعة، أن متظاهرين اثنين توفيا مساء أمس، خلال أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في البصرة.

وأضاف المصدر، أن أحد المتظاهرين قتل نتيجة إصابته برصاص سلاح ناري، والآخر جراء تعرضه لحروق شديدة.

وقال إن المستشفى استقبل أيضًا 45 جريحًا، تراوحت إصاباتهم بين الاختناق بالغازات المسيلة للدموع وجروح ناجمة عن الإصابة برصاص سلاح ناري.

من جهتها، أكدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان، سقوط قتيلين في أعمال العنف بمظاهرات مساء الخميس، لكنها لم تحدد هويتهما.

ويرتفع بذلك عدد قتلى المتظاهرين إلى 11 منذ مطلع الشهر الجاري خلال أعمال العنف والمواجهات مع قوات الأمن.

وأقدم المئات من المحتجين الغاضبين على إشعال النيران، مساء الخميس، في مقرات حكومية ومكاتب مليشيات شيعية مقربة من إيران وعلى رأسها “منظمة بدر” بزعامة هادي العامري، و”عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي.

وكان هذا أحدث تصعيدًا في وتيرة العنف المرافق للاحتجاجات الشعبية المتواصلة في محافظات وسط وجنوب البلاد منذ يوليو/تموز الماضي، والتي تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

وفرضت سلطات الأمن حظر التجول في البصرة لاحتواء أعمال العنف.

ومنذ بدء الاحتجاجات بالبصرة، في 9 تموز/يوليو الماضي، وصل العدد الإجمالي للقتلى 26 متظاهرًا، حسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وفيما قالت الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وإنها لن تسمح بذلك، اتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.