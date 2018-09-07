تقرير: إسرائيل سلّحت وموّلت فصائل معارضة جنوب سوريا

كشف تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن إسرائيل سلّحت فصائل معارضة جنوب سوريا، لتشكل جبهة ضد الميليشيات الإيرانية التي تقول سلطات الاحتلال إنها سعت لفتح جبهة جديدة ضدها على حدودها الشمالية، لتنضم إلى جبهة حزب الله في جنوب لبنان.

وتناقلت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، التقرير الأمريكي، والذي ذكر أن “سلاحًا ومعدات عسكرية إسرائيلية أرسلت إلى فصائل جنوب سوريا، بغية منع الميليشيات المدعومة إيرانيًا من إيجاد موطئ قدم في الجولان السوري”.

وأضاف التقرير أن “عناصر تلك الفصائل كانوا يتلقون رواتبهم من إسرائيل، بواقع 75 دولارًا شهريًا لكل عنصر”.

وتابع أن “إسرائيل سلّحت ومولت ما لا يقل عن 12 مجموعة تعمل جنوب سوريا، ساهمت بالفعل في منع ترسيخ أقدام ميليشيات مدعومة إيرانيًا على امتداد الحدود السورية مع إسرائيل”.

وأوضح التقرير أن “من بين الأسلحة والمعدات التي وصلت هذه المجموعات مركبات، وبنادق من طراز ساعار، وأسلحة رشاشة، وقاذفات هاون، كما خصصت إسرائيل أموالًا إضافية من أجل دعم شراء أسلحة من السوق السوداء للسلاح داخل سوريا”.