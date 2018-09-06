مقتل شخص وإصابة 14 في احتجاجات عنيفة بالبصرة العراقية (صور)

أسفرت الاحتجاجات العنيفة المندلعة في مدينة البصرة جنوب العراق عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين، يوم الخميس.

وقالت مصادر عراقية إن عشرة من أفراد قوات الأمن أصيبوا أيضًا، فيما أعلنت قيادة عمليات البصرة أنه سيعاد فرض حظر التجول حتى إشعار آخر على أن يسري ذلك على الفور.

وكانت المظاهرات تجددت صباح يوم الخميس في قضاء الزبير، جنوب غرب البصرة، وأشعل المتظاهرون النار في إطارات السيارات.

وتشهد البصرة، أهم مدن جنوب العراق، الذي تقطنه أغلبية شيعية، اضطرابات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عبّر عدد من المحتجين عن غضبهم من انهيار البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتلوث المياه، والفساد، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين في المحافظة.