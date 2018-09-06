أكراد سوريا يعلنون “إدارة ذاتية مشتركة” في شمال وشرق البلاد

أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية”، الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، اليوم الخميس، عن تأسيس إدارة ذاتية مشتركة في شمال وشرق البلاد.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الإعلان عن ذلك جاء خلال اجتماع يعقده “مجلس سوريا الديمقراطية” في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، والذي لا يزال متواصلًا.

وكشفت المصادر، أنه تم انتخاب سهام قريو وفريد عطي لتولي الرئاسة المشتركة لـ “المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وفقًا للتسمية الجديدة.

ومن المرتقب أن تضم الإدارة المشتركة الجديدة الإدارات التي سبق أن أسسها الأكراد في شمال وشرق سوريا، وهي: الجزيرة (الحسكة) وكوباني (عين العرب) ومنبج، بالإضافة إلى الرقة والطبقة وريف دير الزور الشمالي.

وكانت العاصمة دمشق استضافت، في الآونة الأخيرة، جولتين من المفاوضات بين وفد “مجلس سوريا الديمقراطية” ووفد الحكومة السورية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان تفاوضية على مختلف المستويات بين الطرفين.

و”مجلس سوريا الديمقراطية”، هو الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، المدعومة أمريكيًا، والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيس.