ماذا تفعل “مايا خليفة” في مظاهرات البصرة العراقية؟ (فيديو) 

رفع شاب عراقي صورة الممثلة الإباحية السابقة، اللبنانية مايا خليفة، في الاحتجاجات التي تشهدها مدينة البصرة جنوبي البلاد، وتساءل عن “سياسي شريف أفضل من مايا” للذهاب إليه في حل معضلات المحافظة، بحسب تعبيره.

وحمل الشاب صورة كبيرة للممثلة مايا خليفة وطالبها في تعليق ساخر “أن تدلّه على أي من السياسيين العراقيين”أشرف” منها للّجوء إليه، إن كان المالكي أو العبادي أو غيرهم”.

وقال الشاب العراقي باللهجة العامية ” ياهو الي منج أشرف خاطر اشكيله”، (أي سياسي شريف كي أشكي له، مشيرًا إلى أنه “مستفيد” من مايا خليفة أكثر من السياسيين في البلاد، وأعضاء مجلس المحافظة.

وأضاف أن مايا تمنحه “راحة” في إشارة إلى مشاهدة أفلامها الإباحية، لكن السياسين العراقيين لم يستفد منهم شيئًا مع عجزهم عن تحقيق أدنى مستلزمات الحياة للمدينة كالماء والكهرباء والصرف الصحي والتعليم، وفق قوله.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما وصل إليه الشاب العراقي جعله يقارن الأحزاب السياسية بالممثلة الإباحية، التي يصفونها بأنها “غير آبهة بالشرف والقيم الدينية”.

ومنذ شهرين، تشهد مدينة البصرة احتجاجات واسعة؛ إثر التردي الحاصل في الخدمات وانعدام فرص العمل، وتلوث مياه الشرب في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة، حيث تسببت تلك الاحتجاجات بمقتل وإصابة عشرات المحتجين، خاصة بعد تجددها خلال اليومين الماضيين.