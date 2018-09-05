تحذير في العراق من انتقال “انتفاضة البصرة” للمحافظات الأخرى

حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، من انتقال ما سمّته بـ “انتفاضة” أهالي محافظة البصرة، جنوب البلاد إلى المحافظات الأخرى، فيما أكدت أن المتظاهرين يتعرّضون لأعمال عنف خطيرة.

وقال عضو المفوضية أنس العزاوي، لـ “إرم نيوز” إن “مفوضية حقوق الإنسان تتابع منذ انطلاق الانتفاضة بالبصرة في آب/أغسطس الماضي، وقد حذّرت مرارًا وتكرارًا من عمليات قمع المتظاهرين، لكن القمع وأعمال العنف ضد المتظاهرين مستمرة، وهذا ما دفع إلى تصاعد موجة الانتفاضة والتظاهرات”.

وأضاف العزاوي أن “استمرار الوضع على ما هو عليه، سيولد انفجارًا جماهيريًا، وهذا قد يدفع المواطنين في المحافظات الأخرى إلى القيام بانتفاضة، كما فعل أهالي البصرة”.

وتابع “كما نحذّر من حصول عصيان مدني في البصرة وبعض المدن العراقية، وهذا لا ينفع الحكومات المحلية ولا الحكومة المركزية في العاصمة بغداد”.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر، تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطوّرت إلى تدخّل القوات الأمنية؛ ما ادّى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أبدى أسفه على ما حصل، وأمر بالتحقيق مع “من يحاول الإيقاع” بين المتظاهرين والقوات الأمنية.