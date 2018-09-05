نتيجة انهيار عملتها.. إيران تفاوض العراق لاعتماد الريال في تأشيرات الدخول

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، أن بلاده بدأت بمفاوضات مع الجانب العراقي من أجل اعتماد الريال الإيراني في تأشيرات الدخول بالنسبة للإيرانيين الذين يريدون المشاركة في مراسم زيارة الأربعين التي تصادف 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال قاسمي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن “هناك مفاوضات جارية بين طهران وبغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد الريال الإيراني في منح الزوار الإيرانيين تأشيرات دخول من السفارة العراقية في طهران خلال مراسم زيارة الأربعين”.

وأضاف أن “الأطراف العراقية والإيرانية تتفاوض في هذا المجال مع بعضها البعض، وهذه المفاوضات بمراحلها النهائية لما لهذه المسألة من أهمية، ولتوفير المزيد من الاستعداد للمواطنين الإيرانيين للمشاركة في هذه الزيارة”.

وشارك نحو ثلاثة ملايين إيراني العام الماضي في زيارة الأربعين بمدينة كربلاء، فيما يتوقع مراقبون أن تتراجع مشاركة الإيرانيين بسبب انهيار العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية بشكل غير مسبوق.

وبلغ سعر الدولار الواحد في أسواق طهران الحرة حتى مساء أمس الثلاثاء نحو 140 ألف ريال إيراني، ومن المرجح أن ينهار أكثر مع تزايد الطلب على العملات الأجنبية خلال زيارة الأربعين.

وتطلب السفارة العراقية من كل إيراني يريد الحصول على تأشيرة دخول للعراق مبلغًا قدره 40 دولارًا.