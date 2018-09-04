العبادي يعقد اجتماعًا “طارئًا” مع محافظ البصرة ونوابها

عقد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء الثلاثاء، اجتماعًا “طارئًا” مع عدد من أعضاء البرلمان عن محافظة البصرة (جنوب) ومحافظها أسعد العيداني.

يأتي الاجتماع في مسعى من القيادة السياسية في البلاد لاحتواء احتجاجات عنيفة بالبصرة سقط خلالها خمسة قتلى من المتظاهرين في وقت سابق الثلاثاء.

وقال مكتب العبادي في بيان إن “الاجتماع خصص لمناقشة أوضاع محافظة البصرة الخدمية، والتطورات الأخيرة”، دون تحديد عدد البرلمانيين الذين حضروا الاجتماع بالضبط.

ونقل البيان عن العبادي قوله، إن “مجلس الوزراء يعتزم معالجة مشكلة الماء الصافي، والحلول التي تمت مناقشتها خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وأضاف: “وكذلك يناقش المجلس القرارات التي صدرت خلال الاجتماعات واللقاءات السابقة والتي تضمنت إجراءات فورية وأخرى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”.