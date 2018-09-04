إسرائيل تقدم اقتراحًا لدول مانحة حول تنفيذ مشاريع عاجلة في غزة

قدّمت إسرائيل، يوم الثلاثاء، خطتها لعدد من الدول المانحة حول تنفيذ مشاريع عاجلة في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع خاص عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت قناة “ريشت كان” العبرية إن الخطة تهدف إلى تحسين وضع الكهرباء وتقديم دعم للقطاع الصحي، لسكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، ويعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية، جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أكثر من 10 سنوات.

في غضون ذلك، قالت القناة “العبرية الثانية “: “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقد اجتماع بينهما الشهر الجاري، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة”.

وأضافت القناة، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية تحدثوا لمسؤولين فلسطينيين، قولهم: “إنّ ترامب يعتزم إبلاغ عباس نيته تأخير إعلان صفقة القرن إلى ما بعد التجديد النصفي لانتخابات الكونغرس، في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وربما حتى عام 2019 بعد الانتخابات الإسرائيلية”.

وأشارت القناة إلى أن تأجيل نشر خطة السلام الأمريكية قد يطول أكثر في حال عاد عباس إلى المفاوضات، وفق الأناضول.