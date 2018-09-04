محتجون يحرقون مبنى محافظة البصرة بعد مقتل متظاهرين (فيديو وصور)

أقدم متظاهرون عراقيون في محافظة البصرة، مساء يوم الثلاثاء، على إحراق جزء كبير من مبنى المحافظة، بعد مقتل متظاهرين وسقوط جرحى باشتباكات بين المحتجين المطالبين بتحسين الخدمات وقوات الأمن العراقية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمتظاهرين قرب ديوان محافظة البصرة.

فيديو ..

النيران تشتعل في مبنى محافظة #البصرة بعد مقتل متظاهر وإصابة آخرين

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. pic.twitter.com/puR9ns9Yvh — قبل قليل (@QablQalel) September 4, 2018

وكان مصدر أمني بمحافظة البصرة (جنوب العراق)، أفاد لـ”إرم نيوز” بأن متظاهرًا بصريًا لقي مصرعه تحت التعذيب على يد القوات الحكومية، بعد أن تم اعتقاله، مساء يوم الإثنين، من قبل القوات الحكومية في المحافظة وخضع للتعذيب بالسلك الكهربائي”، لافتًا إلى أن “المتظاهر لم يستطع تحمل أسلوب التعذيب فلقي مصرعه تحت أيدي ضباط الشرطة”.

يشار إلى أن عددًا من المحافظات العراقية شهدت خلال الأيام الماضية تظاهرات تطالب بتحسين واقع الكهرباء والبنية التحتية.