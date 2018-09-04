اجتماع موسع للقوى السنية في العراق لاختيار مرشح موحد لرئاسة البرلمان

كشف القيادي في تحالف المحور، الذي يضم القوى السياسية السنّية في العراق، ظافر العاني اليوم الثلاثاء، عن قرب عقد اجتماع سياسي موسع، يضم النواب والقادة السياسيين السنة.

وقال العاني، لـ”إرم نيوز”، إن “هناك (7) مرشحين سنّة لرئاسة مجلس النواب، وسيكون هناك اجتماع سياسي سنّي موسع يشارك فيه النواب السنّة الجدد، بالإضافة إلى القادة السياسيين، لكي يتم الاتفاق على مرشح واحد يحظى بدعم القوى السنية في العراق”.

وأكد أن “دخول السنة بأكثر من مرشح، يصعب حصوله على ثقة مجلس النواب، بسبب تشتت الأصوات، وعدم توحيدها؛ لهذا، العمل جار الآن على عقد هذا الاجتماع خلال الأيام القليلة القادمة”.

وكان رئيس السنة (النائب الأكبر سنًا) في البرلمان العراقي، بدورته الرابعة، محمد علي زيني، قد حدد اليوم الثلاثاء، الخامس عشر من الشهر الجاري موعدًا لاختيار رئيس المجلس، ونائبيه، بعد أن فشلت القوى السياسية باختيار الهيئة خلال اليومين الأولين، لانعقاد الجلسة الأولى التي بدأت أمس الإثنين.