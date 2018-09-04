الداخلية المصرية تكشف هوية المتهم في حادث السفارة الأمريكية

قال مصدر أمني مسؤول، إن وزارة الداخلية المصرية تمكنت من ضبط وكشف هوية المتهم في انفجار محيط السفارة الأمريكية بوسط العاصمة المصرية، اليوم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط مرتكب الحادث، وتبين بعد الكشف عن هويته أنه عبدالله أيمن عبدالسميع، يبلغ من العمر ٢٤عامًا – يقيم بالوراق بمحافظة الجيزة.

وتشير تفاصيل الحادث، إلى أنه كان يحمل حقيبة ظهر بها مواد متفجرة وبها زجاجة بلاستيكية تحتوي على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال.

ويشير الفحص المبدئي، إلى أن مرتكب الحادث يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي.

ولم تسفر الواقعة عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أي إصابات للمواطنين بالمنطقة، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.